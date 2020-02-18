2020-02-18T10:39:23+03:00
Общество

В Омске приведут в порядок трамвайные пути, которые не видели ремонта почти полвека

В этом году работы проведут сразу на нескольких особенно изношенных участках
Анна МИКУЛА
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В 2020 году приведут в порядок трамвайные пути сразу в нескольких участках города. При этом некоторые из них не видели ремонта десятилетиями.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, в этом году планируется замена 1 200 метров прямых участков пути по улицам Лермонтова и Богдана Хмельницкого.

– На улице Лермонтова пути не ремонтировали с 1993 года и нуждаются в замене, а на улице Богдана Хмельницкого капитальный ремонт трамвайных путей проводился в 1977 году. Также будут заменены участки пути на пересечении 24-й Северной — Долгирева, а также на повороте у школы по улице 3-я Транспортная. На 8-й Восточной — Челюскинцев работы будем проводить одновременно с ремонтом дорожного полотна, а также заменим узел на 11-й Линии, – цитирует пресс-служба Омской мэрии начальника производства филиала Службы пути Ларису Казакова.

Всего капитальный ремонт в 2020 году планируют сделать на более чем на 1 550 метрах трамвайных линий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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