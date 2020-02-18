2020-02-18T09:41:41+03:00
Происшествия

В Омской области внезапно умер 5-месячный ребенок

По предварительным данным, эта смерть не носит криминального характера
Анна МИКУЛА
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Приехавшим на место медикам оставалось только констатировать смерть малыша.Приехавшим на место медикам оставалось только констатировать смерть малыша.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Трагедия случилась в Шербакульском районе. Там внезапно скончался 5-месячный малыш. Уже известно, что семья, где произошло несчастье, характеризуется положительно. Никаких следов насилия на теле малыша не обнаружено. Вероятно, он стал жертвой внезапной младенческой смерти.

– По предварительным данным, это происшествие не носит криминального характера, – рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова. – Окончательно причины случившегося будут известны, когда придут результаты гистологического исследования. По факту случившегося ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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