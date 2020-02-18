2020-02-18T08:08:18+03:00
Общество

В Омске скончался молодой актер драмтеатра

Сергею Сизых было всего 36 лет
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskdramaФото: vk.com/omskdrama
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Печальное известие пришло из Омской драмы вчера, 17 февраля, поздно вечером. В театре сообщили о смерти актера Сергея Сизых. Он скончался после продолжительной болезни на 37-м году жизни.

Сергей Сизых пришел в театр в 2004 году после окончания Красноярской академии театра и музыки. За 16 лет работы в нашем театре Сергей был занят почти в сорока спектаклях, в том числе: «Дракон» Е.Шварца, «Далекая страна» А.Шницлера, «Три товарища Э.М.Ремарка, «Жизнь» по мотивам повести Л.Толстого, «Без ангела» М.Зощенко и А. Вампилова, «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского, «Стеклянный зверинец» Т.Уильямса, «Старший сын» А.Вампилова, «Дембельский поезд» А.Архипова, «Экспонаты» В. Дурненкова, «Метель» А.С. Пушкина, «Утиная охота» А. Вампилова и многих других.

Прощание с артистом состоится завтра, 19 февраля с 12 до 13 часов в Голубом фойе Омского академического театра драмы.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким Сергея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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