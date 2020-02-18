2020-02-18T06:59:47+03:00
Общество

Еще одна омичка попала в больницу с подозрением на коронавирус

Всего же на карантине находится 15 человек
Станислав МУХИН
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Очередной пациент попал в больницу с подозрением на коронавирус. На этот раз это молодая омичка. Она почувствовала себя плоха после общения с гражданами Китая. Поэтому она вызвала скорую.

В региональном минздраве случай подтвердили. Девушка находится в отдельном боксе. Ее ждет двухнедельный карантин.

– Пациент находится в инфекционной больнице. Все необходимые мероприятия по симптоматическому лечению ОРВИ производятся, анализы на наличие коронавирусной инфекции у пациентки взяты, и в ближайшее время будут известны результаты, – уточнили в пресс-службе областного Минздрава.

Всего же на карантине с подозрением на коронавирус находится 15 пациентов, большая часть из которых граждане Китая. Подтвержденных случаев болезни в Омской области нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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