Еще одна омичка попала в больницу с подозрением на коронавирус
Очередной пациент попал в больницу с подозрением на коронавирус. На этот раз это молодая омичка. Она почувствовала себя плоха после общения с гражданами Китая. Поэтому она вызвала скорую.
В региональном минздраве случай подтвердили. Девушка находится в отдельном боксе. Ее ждет двухнедельный карантин.
– Пациент находится в инфекционной больнице. Все необходимые мероприятия по симптоматическому лечению ОРВИ производятся, анализы на наличие коронавирусной инфекции у пациентки взяты, и в ближайшее время будут известны результаты, – уточнили в пресс-службе областного Минздрава.
Всего же на карантине с подозрением на коронавирус находится 15 пациентов, большая часть из которых граждане Китая. Подтвержденных случаев болезни в Омской области нет.
ИСТОЧНИК KP.RU