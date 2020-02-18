Жителям Омской области, виновным в гибели пятерых детей при взрыве газа, вынесли приговор

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:24:47+03:00

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Напомним, эта страшная история произошла в январе 2018 года в Седельниково. Местный житель приехал на заправку, открытую местным предпринимателем без разрешения. Только позже выяснилось, что там установили оборудование, вообще не предназначенное для целей, в которых использовалось. При этом оператор, работавший в тот день, также понятия не имел о правилах безопасности.

Он до отказа заполнил газом привезенный клиентом баллон. Все происходило на морозе. Что емкость будет использоваться в отапливаемом помещении, сотрудник заправки знал, а вот законы физики, видимо, нет.

Когда сельчанин занес баллон с купленным газом домой, последний расширился в тепле и рванул. Начался чудовищный пожар, унесший жизни пятерых детей, находившихся в коттедже в момент ЧП. Их родители также получили травмы, но выжили.

Все это время над владельцем стихийной АЗС и заправщиком шел суд. И вот накануне вынесли решение. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

– Суд назначил владельцу газозаправочной станции наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, оператору станции – в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судебный акт не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU