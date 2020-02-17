В Омске отправили в СИЗО, начальника региональной «Автобазы здравоохранения», подозреваемого в коррупции

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

56-летнего директора региональной «Автобазы здравоохранения» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По версии следствия, в 2014 по 2020 год мужчина, действуя в интересах подконтрольной ему организации, заключал договоры на автоперевозки по заниженной стоимости. В реальности услуги оказывались по обычной цене, при этом на транспорте «Автобазы здравоохранения».

В результате бюджету региона причинен ущерб в 4 млн рублей.

Мужчину задержали. 15 февраля ему определили меру пресечения на время следствия. Суд принял во внимание, что фигурант может скрыться, либо оказать давление на свидетелей. Поэтому директора автобазы отправили в СИЗО на 2 месяца.

– Следователями проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, в иных организациях, проводятся выемки документации, допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, аналогичных эпизодов и установления всей суммы причиненного ущерба, который, по мнению следствия, может быть значительно больше предварительного, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU