2020-02-17T11:00:12+03:00
Происшествия

«Генерал, я трезвый!»: Пьяный омич пытался запутать полицейского поддельным удостоверением

А потом, записывая свои показания в участке, изображал, что не умеет писать [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)
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Инцидент произошел на улице Труда. Они заметили подозрительного мужчину, которых бродил по парковке во дворе и пытался открыть стоящие там авто. Разбуженные сигнализацией люди вызвали полицию.

Задержанный мужчина был пьян и, видимо, поэтому сразу же повысил прибывшего на место патрульного в звании. Он обращался к нему исключительно «генерал». Потом предоставил поддельное удостоверение. Когда это выяснилось, пытался запутать силовиков, называя то несуществующий адрес, то неправильную дату рождения. В итоге его повезли в участок. По пути мужчина пытался убедить силовиков, что он «свой». Правда, дальше начал путаться в «показаниях» и рассказывал, что его сын проработал в полиции то 4 года, то 4 месяца, то 1,5 года. Но в итоге уволился.

Устроил он импровизированное представление и в участке.

– Находился в состоянии алкогольного опьянения, – диктовал ему сотрудник в погонах, чтобы помочь сформулировать показания.

– Кто? – изумился задержанный.

– Ну не я же! – досадовал полицейский.

– Только бутылку пива выпил. Я же не пьяница! – заверил собеседник.

Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)

Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)

После этого задержанный попытался изобразить, что не умеет писать, и начал рисовать на листке бумаги какие-то неведомые каракули вместо букв.

Впрочем, его проинформировали, что это все равно не поможет избежать ответственности. Дебоширу придется выплатить штраф в 500 рублей.

Неразборчивый почерк.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Генерал, я трезвый!»: Пьяный омич пытался запутать полицейского поддельным удостоверением
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