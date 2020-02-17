«Генерал, я трезвый!»: Пьяный омич пытался запутать полицейского поддельным удостоверением
Инцидент произошел на улице Труда. Они заметили подозрительного мужчину, которых бродил по парковке во дворе и пытался открыть стоящие там авто. Разбуженные сигнализацией люди вызвали полицию.
Задержанный мужчина был пьян и, видимо, поэтому сразу же повысил прибывшего на место патрульного в звании. Он обращался к нему исключительно «генерал». Потом предоставил поддельное удостоверение. Когда это выяснилось, пытался запутать силовиков, называя то несуществующий адрес, то неправильную дату рождения. В итоге его повезли в участок. По пути мужчина пытался убедить силовиков, что он «свой». Правда, дальше начал путаться в «показаниях» и рассказывал, что его сын проработал в полиции то 4 года, то 4 месяца, то 1,5 года. Но в итоге уволился.
Устроил он импровизированное представление и в участке.
– Находился в состоянии алкогольного опьянения, – диктовал ему сотрудник в погонах, чтобы помочь сформулировать показания.
– Кто? – изумился задержанный.
– Ну не я же! – досадовал полицейский.
– Только бутылку пива выпил. Я же не пьяница! – заверил собеседник.
Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)
После этого задержанный попытался изобразить, что не умеет писать, и начал рисовать на листке бумаги какие-то неведомые каракули вместо букв.
Впрочем, его проинформировали, что это все равно не поможет избежать ответственности. Дебоширу придется выплатить штраф в 500 рублей.
Неразборчивый почерк.Видео: vk.com/55mvd
ИСТОЧНИК KP.RU