2020-02-17T10:27:29+03:00
Общество

Владелец кафе, где на скользкой ступеньке насмерть разбился омич, заплатит четверть миллиона компенсации

Кроме того, семье погибшего возместят расходы на погребение их родственника
Анна МИКУЛА
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Трагедия произошла из-за того, что крыльцо кафе не почистили от снега.Трагедия произошла из-за того, что крыльцо кафе не почистили от снега.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагедия случилась в феврале прошлого года. Омич отмечал день рождения в кафе на улице Гашека. Он вышел на крыльцо заведения. Из-за того, что оно не было очищено, как положено, мужчина поскользнулся, упал и сильно разбил голову. Его увезли в больницу, где пациент через несколько дней скончался.

– В судебном заседании прокуратурой дано положительное заключение об обоснованности требований истца, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ленинский суд взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда в размере по 250 тысяч рублей в пользу супруги, матери и сына погибшего, а также расходы на погребение.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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