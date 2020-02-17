В Омском аэропорту из-за тумана задерживаются сразу несколько рейсов

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:17:15+03:00

В опозданием отправляются самолеты в Москву, Санкт-Петербург и якутский Талакан

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Омск накрыл сильный снегопад. При этом обильные осадки сопровождаются туманом. Из-за непогоды в аэропорту задерживаются сразу несколько вылетом и прилетов.

В наш город с задержкой на 3-6 часов прибудут самолеты из московских Шереметьево и Внуково авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» соответственно. Сдвинется и время их вылета из Омска.

Также с опозданием на 5 часов из Омска вылетит рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Ближайшие 4 часа не сможет вылететь борт в якутский Талакан.

ИСТОЧНИК KP.RU