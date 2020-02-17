Депутаты Омского горсовета почтили память воинов-афганцев

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:01:48+03:00

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15 февраля – День памяти воинов-афганцев. По традиции по всей стране проводятся церемонии возложения цветов, мероприятия для ветеранов боевых действий.

В парке Победы на Левобережье прошел митинг-реквием у памятника «Воинам-омичам, исполнившим свой долг до конца, ратную силу приумножившим». В мероприятии приняли участие депутаты Омского горсовета. Они возложили цветы к мемориалу и минутой молчания почтили память павших во время Афганской войны земляков.

– 15 февраля – в день вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан – мы вспоминаем соотечественников, которые с честью отстаивали интересы нашей Родины, исполняя интернациональный долг не только в Афганистане, но и во многих других странах: Эфиопии, Мозамбике, Алжире, в Корее и во Вьетнаме, – говорится в совместном обращении председателя Омского горсовета Владимира Корбута и мэра Оксаны Фадиной. – Долгое время об их подвиге было не принято говорить, но теперь мы с полным правом можем отдать дань их мужеству, самопожертвованию и верности Отечеству.

Напомним, 15 февраля исполнился 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана.

В церемонии приняли участие Губернатор Омской области Александр Бурков, главный федеральный инспектор по Омской области Иван Евстифеев, Мэр города Омска Оксана Фадина, заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов, ветераны, представители омского гарнизона, общественность, юнармейцы.

Напомним, через афганскую войну прошли порядка 600 тысяч советских солдат и офицеров. Среди них – более 3,5 тысяч омичей, 117 из которых не вернулись домой. В школах, где учились афганцы, установлены памятные доски и мемориальные таблички, имена погибших увековечены в Свято-Никольском казачьем соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU