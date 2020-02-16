2020-02-16T14:47:02+03:00
Спорт

Форварда «Авангарда» прооперировали в Германии

Из-за серьезной травмы Артем Манукян выбыл до конца сезона
Анна МИКУЛА
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Фото: hawk.ruФото: hawk.ru
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Перед плей-офф «Авангард» лишился одного из своих молодых нападающих Артема Манукяна. Выяснилось, что хоккеист получил серьезную травму руки, из-за которой уже точно выбыл до конца сезона.

Нападающий «Авангарда» Артем Манукян был прооперирован в Германии и сейчас проходит курс восстановления, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу омского клуба.

Травму 21-летний форвард получил 3 февраля во время выездной встречи с магнитогорским «Металлургом». Этот матч «Авангард», кстати, проиграл в овертайме со счетом 1:2.

Также сообщается, что в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 Манукян провел 7 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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