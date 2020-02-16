Форварда «Авангарда» прооперировали в Германии
Перед плей-офф «Авангард» лишился одного из своих молодых нападающих Артема Манукяна. Выяснилось, что хоккеист получил серьезную травму руки, из-за которой уже точно выбыл до конца сезона.
Нападающий «Авангарда» Артем Манукян был прооперирован в Германии и сейчас проходит курс восстановления, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу омского клуба.
Травму 21-летний форвард получил 3 февраля во время выездной встречи с магнитогорским «Металлургом». Этот матч «Авангард», кстати, проиграл в овертайме со счетом 1:2.
Также сообщается, что в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 Манукян провел 7 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.
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