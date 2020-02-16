На следующей неделе в Омске обещают дождь

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:19:56+03:00

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Стало известно, какая погода ждет жителей региона в ближайшие несколько дней. Кстати, как утверждают сами синоптики, делать более долгосрочные прогнозы – занятие неблагодарное. Это все равно, что гадать на кофейной гуще.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 17 февраля, в Омске ночью будет -6...-11, при прояснении до -16 градусов, днем -3...-8. Ветер ожидается восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Также прогнозируют небольшой, местами умеренный снег; ночью в отдельных районах туман, изморозь

Во вторник, 18 февраля, температура ночью будет -8…-13, местами до -20 градусов, днем -3…-8. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с. Местами возможен небольшой снег.

А вот в среду, 19 февраля, омичей ждет сюрприз. После похолодания наступит оттепель. Ночью будет -5…-10, днем -3…+2 градуса. Ночью также обещают небольшой, местами умеренный снег. А днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU