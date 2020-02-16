Омичка сдала в ломбард поддельное украшение

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:57:54+03:00

Женщина сама приняла его по ошибке и решила переложить эту проблему на коллег

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В одном из ломбардов города взяли на работу новую сотрудницу. Воспользовавшись этим, ее коллега из аналогичного заведения принесла сдавать ювелирное украшение. Девушка приняла браслет и оценила его как золотой.

Но когда позже изделие посмотрели более опытные приемщицы, выяснилось, что 43,5 тысячи рублей выплатили за бижутерию.

Клиентка сначала по телефону пообещала вернуть деньги, но так и не объявилась. Тогда потерпевшая сторона обратилась в полицию.

52-летнюю подозреваемую задержали на Спортивном проезде. Выяснилось, что она и сама стала жертвой афериста. Женщина рассказала, что также работает в ломбарде и ранее приняла подделку у клиента. После этого она решила сделать свою оплошность чужой головной болью. Правда, теперь кроме потерянных денег, приемщица может лишиться еще и свободы.

– В отношении фигурантки дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщает пресс-служба областного УМВД

ИСТОЧНИК KP.RU