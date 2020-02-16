Жители села в Омской области расхватывают просрочку, привезенную из города

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:59:36+03:00

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Опасная «ярмарка» проходит в три часа дня каждый четверг в селе Малиновка Тюкалинского района. К площадке перед одним из частных домов приезжает белый фургон, доверху нагруженный продуктами. К указанному времени в этом месте уже собирается толпа сельчан, которые буквально расхватывают привезенную еду. Еще бы – продают ее в 3-4 раза дешевле, чем в магазине.

Все бы ничего, но все продукты просрочены – и не на несколько дней, а иногда на месяц. При этом ни о каком товарном соседстве речи не идет. На записи, которую местные жители прислали в редакцию «12 канала», видно, что все просто свалено в кучу.

Как выяснилось, в Малиновку привозят просрочку из супермаркета в городе. То, что должно быть утилизировано, едят люди. По словам очевидцев, такой едой уже несколько раз травились дети. Но родителей это, видимо, не останавливает.

В администрации села заявили, что не в курсе происходящего. А вот в областной прокуратуре бойкой торговлей в Малиновке уже заинтересовались и начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU