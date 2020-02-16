2020-02-16T07:37:27+03:00
Общество

В Омске госпитализировали пациентку с подозрением на коронавирус

По словам очевидцев, это проходило на спецоперацию
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тревогу в соцсетях забили очевидцы, которые увидели, как по Омску с мигалками пролетела скорая. В машине сидели медики, одетые в маски и защитные костюмы.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного минздрава, поступило сообщение о пациентке с подозрением на короновирус. Врачи обязаны проверять все такие случаи, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Сейчас госпитализорованная омичка сдает анализы и проходит обследование.

Напомним, что сейчас в регионе нет ни одного заболевшего коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске госпитализировали пациентку с подозрением на коронавирус
В ОмГУ ликвидировали 18 кафедр
Омичей порадовал сообразительный пес, перешедший дорогу по правилам
После небольшого потепления дорога на окраине Омска превратилась в реку
В Омске водитель без прав устроил страшное ДТП
В центре Омска столкнулись сразу шесть авто
Сделай «ШАГ» к своей мечте - стань высокооплачиваемым IT-шником
В Омск привезут икону, помогающую забеременеть
Елена Проклова: «Лечу на остров с распущенными крыльями!»
«Война семей» в городе Омске
Омский богатырь отправился на турнир по силовому экстриму в Бра-зилию
Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году
В Омске в частном секторе уходят от сигнального вывоза мусора
Омичи пытаются спасти сбитую на дороге собаку
В омского бойца Сарнавского родилась дочь
В Большереченском зоопарке рассказали, почему медведица Гуля не впадает в спячку
Омский ГАУ четвертый год подряд входит в глобальный рейтинг веб-популярности университетов
В Омске мать двоих маленьких детей поймали на торговле героином
В январе в воздухе над Омском нашли превышение бензола и хлорида водорода
Вынесли приговор омичкам, организовавшим незаконный провоз нелегалов
Омич не заметил пьяного мужчину, лежавшего во дворе, и переехал его