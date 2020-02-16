В Омске госпитализировали пациентку с подозрением на коронавирус

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:37:27+03:00

По словам очевидцев, это проходило на спецоперацию

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Тревогу в соцсетях забили очевидцы, которые увидели, как по Омску с мигалками пролетела скорая. В машине сидели медики, одетые в маски и защитные костюмы.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного минздрава, поступило сообщение о пациентке с подозрением на короновирус. Врачи обязаны проверять все такие случаи, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Сейчас госпитализорованная омичка сдает анализы и проходит обследование.

Напомним, что сейчас в регионе нет ни одного заболевшего коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU