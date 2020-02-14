В Омск привезут икону, помогающую забеременеть

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:00:00+03:00

Посмотреть на Список Казанской Чимеевской иконы Божией Матери можно будет на православной выставке

Изменить размер текста: A A

21 февраля в полдень в Омске откроется XIII Международная православная выставка-ярмарка «Сильвестр Омский – Свет земли сибирской». Этот православный проект дает возможность побывать в святых местах, не выезжая за пределы региона. На шесть дней в наш город приедут представители крупнейших храмов, монастырей и подворий РПЦ из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Сербии, Греции. Кроме того, здесь можно получить ответы на вопросы, касающиеся религии.

В этом году на выставку привезли Список Казанской Чимеевской иконы Божией Матери.

– После молитвы перед этой иконой многие женщины обрели счастье материнства, – рассказали в Омской епархии. – Она помогает укрепить любовь и семейные отношения, уберегает от соблазнов, избавляет от озлобления и недоверчивости, страхов и сомнений, наполняет душу умиротворением.

В экспозиции представят иконы, духовная литература, ювелирные изделия, облачения, подсвечники, мира, ладан, четки, браслеты с православной тематикой, пояса с молитвой, благовония и многое другое. Здесь же посетители смогут приобрести монастырские сыродавленные масла, мед и продукты пчеловодства.

Выставка будет проходить в ТЦ «Континент» по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2. Время работы: 21-27 марта – с 11.00 до 20.00, 28 февраля – с 11.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU