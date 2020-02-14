Омичи пытаются спасти сбитую на дороге собаку

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:55:39+03:00

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Происшествие случилось накануне, 13 февраля, на Черлакском тракте.

– Перед перекрестком на поселок Иртышский – Падь обнаружена сбитая собака, – рассказывают зоозащитники в паблике «Теремок». – Она лежала в центре проезжей части и смотрела широко раскрытыми, полными ужаса и непонимания глазами. Не один десяток машин проехал мимо, но никому до нее не было дела. Остается только благодарить небеса, что этого бедолагу не раскатали заживо. Взывать к совести того, кто совершил наезд на животное, а по сути, совершил ДТП, бросив умирать беспомощное существо – бессмысленно. Равно, как и к совести тех, кто проехал мимо и даже не предпринял попытку хотя бы убрать на обочину обездвиженное, но еще живое тело.

Спасшие песика люди предположили, что, по всей видимости, он домашний. Животное отвезли к ветеринару, который сейчас не дает никаких прогнозов. Выяснилось, что у него черепно-мозговая травма, ссадины, множественные ушибы внутренних органов и перелом крестцовой кости. Сейчас собаку лечат в приюте «Друг».

Авторы поста, размещенного в соцсетях обратились к владельцам собак с просьбой не отправлять их на самовыгул. Сейчас ищут прежних или новых хозяев для песика.

ИСТОЧНИК KP.RU