В Большереченском зоопарке рассказали, почему медведица Гуля не впадает в спячку

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:37:22+03:00

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Все бурые и гималайские мишки из Большереченского зоопарка мирно спят уже несколько месяцев. Посетителей и сотрудников радует только бодрствующая белая медведица. Гуля там одна из старейших обитательниц. Но несмотря на преклонный возраст чувствует себя вполне энергичной.

Накануне в зоопарке сняли очередное видео с всеобщей любимицей. Гуля ведет себя довольно необычно: она переступает с лапы на лапу, качает головой и даже кажется, что танцует.

Как выяснилось, медведица обладает отменным аппетитом и каждый раз таким образом с нетерпением ждет завтрака.

Рассказали в зоопарке и о том, почему белые мишки в отличие от других своих собратьев не нуждаются в зимней спячке.

– Несмотря на суровые условия, в спячку уходят только беременные самки, самцы же делают это редко и на непродолжительное время. Один из медвежьих секретов – оксид азота (NO). Он участвует в регуляции систем внутри- и межклеточной сигнализации, – рассказали в Большереченском зоопарке. – Кроме того, благодаря оксиду азота питательные вещества преобразуются в энергию и тепло. Команда исследователей из Университета Буффало (США) во главе с Шарлоттой Линдквист сравнила геномы бурых и белых медведей. Выяснилось, что у двух этих близких видов существуют отличия в клеточном дыхании. В геноме белых медведей обнаружены последовательности, благодаря которым возможна «тонкая настройка» тепло- и энергообмена в зависимости от температуры окружающей среды и питания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/760759" frameborder="0"></iframe> Медведица Гуля.Видео: vk.com/bol_zoo

ИСТОЧНИК KP.RU