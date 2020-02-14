2020-02-14T09:37:22+03:00
Дом. Семья

В Большереченском зоопарке рассказали, почему медведица Гуля не впадает в спячку

Как выяснилось, белым медведям зимой помогает выжить особое вещество [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/bol_zoo)Фото: скриншот с видео (vk.com/bol_zoo)
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Все бурые и гималайские мишки из Большереченского зоопарка мирно спят уже несколько месяцев. Посетителей и сотрудников радует только бодрствующая белая медведица. Гуля там одна из старейших обитательниц. Но несмотря на преклонный возраст чувствует себя вполне энергичной.

Накануне в зоопарке сняли очередное видео с всеобщей любимицей. Гуля ведет себя довольно необычно: она переступает с лапы на лапу, качает головой и даже кажется, что танцует.

Как выяснилось, медведица обладает отменным аппетитом и каждый раз таким образом с нетерпением ждет завтрака.

Рассказали в зоопарке и о том, почему белые мишки в отличие от других своих собратьев не нуждаются в зимней спячке.

– Несмотря на суровые условия, в спячку уходят только беременные самки, самцы же делают это редко и на непродолжительное время. Один из медвежьих секретов – оксид азота (NO). Он участвует в регуляции систем внутри- и межклеточной сигнализации, – рассказали в Большереченском зоопарке. – Кроме того, благодаря оксиду азота питательные вещества преобразуются в энергию и тепло. Команда исследователей из Университета Буффало (США) во главе с Шарлоттой Линдквист сравнила геномы бурых и белых медведей. Выяснилось, что у двух этих близких видов существуют отличия в клеточном дыхании. В геноме белых медведей обнаружены последовательности, благодаря которым возможна «тонкая настройка» тепло- и энергообмена в зависимости от температуры окружающей среды и питания.

Медведица Гуля.Видео: vk.com/bol_zoo

ИСТОЧНИК KP.RU

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