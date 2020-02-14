В Омске мать двоих маленьких детей поймали на торговле героином
32-летнюю омичку признали виновной в распространении крупной партии наркотиков. Женщину не остановило ни наличие двоих маленьких детей, ни непогашенная судимость за другое преступление.
Ее поймали в процессе закладки зелья в 2018 году. При ней нашли 148 граммов героина.
– Подсудимая вину в совершении преступления не признала, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговором суда ей было отменено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания за ранее совершенные преступления и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU