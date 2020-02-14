В Омске мать двоих маленьких детей поймали на торговле героином

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:17:23+03:00

Женщина проведет за решеткой более 14 лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

При этом у женщины на тот момент уже был условный срок за другое преступление

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32-летнюю омичку признали виновной в распространении крупной партии наркотиков. Женщину не остановило ни наличие двоих маленьких детей, ни непогашенная судимость за другое преступление.

Ее поймали в процессе закладки зелья в 2018 году. При ней нашли 148 граммов героина.

– Подсудимая вину в совершении преступления не признала, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговором суда ей было отменено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания за ранее совершенные преступления и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU