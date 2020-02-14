2020-02-14T08:41:45+03:00
Общество

Вынесли приговор омичкам, организовавшим незаконный провоз нелегалов

Они подделывали документы для гастарбайтеров из Узбекистана
Анна МИКУЛА
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Вынесли приговор омичкам, организовавшим незаконный провоз нелегалов.Вынесли приговор омичкам, организовавшим незаконный провоз нелегалов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске судили двух местных жительниц, которые оформляли липовые документы для нелегалов из Узбекистана. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки регионального УФСБ.

– В мае фигурантки вступили в сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Одна из них подыскивала иностранных граждан, желающих получить помощь в оформлении разрешения для пребывания в России. Ее сообщница вносила недостоверные сведения в бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, после чего они ставили поддельные подписи и печати почтовой связи, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Также они изготовили документы для получения патентов для осуществления иностранцами трудовой деятельности на территории РФ на срок свыше 90 суток.

Соучастниц приговорили к 2 и 1,5 года лишения свободы условно соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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