Вынесли приговор омичкам, организовавшим незаконный провоз нелегалов
В Омске судили двух местных жительниц, которые оформляли липовые документы для нелегалов из Узбекистана. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки регионального УФСБ.
– В мае фигурантки вступили в сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Одна из них подыскивала иностранных граждан, желающих получить помощь в оформлении разрешения для пребывания в России. Ее сообщница вносила недостоверные сведения в бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, после чего они ставили поддельные подписи и печати почтовой связи, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Также они изготовили документы для получения патентов для осуществления иностранцами трудовой деятельности на территории РФ на срок свыше 90 суток.
Соучастниц приговорили к 2 и 1,5 года лишения свободы условно соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU