Омич не заметил пьяного мужчину, лежавшего во дворе, и переехал его
Инцидент произошел в темное время суток
Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.Фото: Сергей ГАПОН
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Несчастный случай произошел в одном из дворов на улице Волховстроя в темное время суток.
По предварительным данным, 72-летний водитель на «Хендай Туксон» двигался по дворовому проезду в 19.25, не заметил лежавшего посреди дороги пьяного мужчину и переехал его. В результате 42-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.
– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU