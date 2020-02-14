Омич не заметил пьяного мужчину, лежавшего во дворе, и переехал его

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:23:13+03:00

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Фото: Сергей ГАПОН

Инцидент произошел в темное время суток

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Несчастный случай произошел в одном из дворов на улице Волховстроя в темное время суток.

По предварительным данным, 72-летний водитель на «Хендай Туксон» двигался по дворовому проезду в 19.25, не заметил лежавшего посреди дороги пьяного мужчину и переехал его. В результате 42-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.

– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU