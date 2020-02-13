«Мама у меня очень строгая»: Девушка из Омска рассказала о своей карьере в порно

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

20-летняя омичка Ева Эфли рассказала о своей карьере порноактрисы. Все началось с переезда девушки из Омска в столицу. Со своим молодым человеком Ева сняла откровенный ролик и отправила его на популярный сайт для взрослого кино. Видео выстрелило и вошло в тройку самых популярных по просмотрам. Девушку стали приглашать на съемки, так началась карьера Евы Элфи. По ее словам, родители не знают, чем она занимается.

- Мама у меня очень строгая, но я думаю, если бы я сказала, что это приносит нам много денег, она бы ответила: «Ладно», - цитирует The Village омичку.

После этого Ева вышла замуж за своего парня. Свадьбу, естественно, устроили в Лас-Вегасе. К вниманию со стороны мужчин омичка уже привыкла. Ее страничку в соцсетях ежедневно засыпают непристойными комментариями.

- Мне кажется это омерзительным: мужчины, у которых слюни текут. Собственно, я вообще не нуждаюсь в сексе, и до порно у меня не то чтобы была богатая сексуальная жизнь, - говорит Ева.

ИСТОЧНИК KP.RU