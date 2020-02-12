2020-02-12T13:14:23+03:00
Происшествия

Педофила, развращавшего девочек из Омска, приговорили к 9 годам колонии особого режима

Свои грязные дела он умудрялся творить, когда уже отбывал наказание за грабеж
Анна МИКУЛА
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Педофила приговорили к 9 годам колонии особого режима.Педофила приговорили к 9 годам колонии особого режима.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Накануне вынесли приговор педофилу, совращавшему малолетних девочек из Омска. 40-летнего Сергея Гончихина признали виновным сразу по нескольким тяжким статьям: п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношениии лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот порнографических материалов с изображением несовершеннолетних).

– Следствием и судом установлено, что ранее неоднократно судимый за разбойные нападения Гончихин, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний Псковской области, имея доступ в Интернет, по мобильному телефону вел переписку на сексуальные темы с малолетними девочками из Омска, обменивался фотографиями порнографического характера, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Приговором суда Гончихину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием наказания в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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