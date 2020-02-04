В Большереченском зоопарке сняли забавное видео с «котиками»

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:13:10+03:00

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Сотрудники Большереченского зоопарка сняли на видео своих новых обитательниц – рысей Мусю и Бусю. Пока они пока еще подростки, хищниц привезли в Омскую область из зоопарка в Ижевске этой осенью. Им тогда было всего по 4 месяца. Так они выглядели в декабре:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/758622" frameborder="0"></iframe> Рыси из Большереченского зоопарка.Видео: Наталья БОЛОТОВА

За месяц они значительно подросли, но пока еще внушительный вид создается из-за их роскошного меха. Зимой рыси становятся гораздо более пушистыми за счет теплого подшерстка.

Несмотря на то, что они сестры, характеры у хищниц диаметрально противоположные. Тем не менее они отлично ладят и даже живут в одном домике.

– Муся смелая и очень любопытная, – рассказывает начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. – Даже на записи видно, что она подходит ко мне и с интересом разглядывает. А вот Буся более осторожная, она действует исподтишка. А так они, конечно, еще котята. Играют целыми днями. Но когда вырастут, мы их разместим по разным вольерам. Вообще-то изначально планировали купить только одну самочку – в качестве невесты для нашего Кузи. До этого кроме него у нас была только одна рысь Маша, но она уже очень старенькая. А тут появилась возможность купить сразу двух, и мы решили не разлучать сестер.

Кстати, у Кузи вполне может быть и две невесты. Рыси не моногамны. Как выяснилось, они вообще одиночки и сходятся, чтобы произвести на свет потомство. Впрочем, пока Мусю и Бусю гораздо больше нового кавалера интересуют лакомства, которыми их кормят в зоопарке. В меню – конина, говядина и сырые яйца. Но в одном вкусы сестер совпадают: больше всего им нравится курятина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/758621" frameborder="0"></iframe> Омские рыси.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU