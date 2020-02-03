На дороге в Омской области сбили 10-летнего ребенка
В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские
Фото: vk.com/55gibdd
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ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок случилось накануне днем на улице Калинина в Тюкалинске.
65-летний водитель на «Жигулях» не успел затормозить перед вышедшим на проезжую часть мальчиком и сбил его.
– В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU