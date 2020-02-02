Омская драма порадовала зрителей долгожданной премьерой

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:16:44+03:00

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В этом сезоне Омский драмтеатр уже представил зрителям два новых спектакля – «Дядю Ваню» Георгия Цхиравы и «Причал. Воздух детства» Бориса Павловича. А 2020 год начался с премьеры «Летние осы кусают нас даже в ноябре» на Камерной сцене театра. Пьесу Ивана Вырыпаева, известного по фильмам «Эйфория» и «Кислород», поставил польский режиссер Войтек Урбаньски.

– Я дружу с Иваном. Он живет в Варшаве, я тоже, и, с одной стороны, мне легко, потому что я его хорошо знаю, но с другой – очень трудно, – рассказал журналистам Войтек Урбаньски. – Мы много общаемся. Когда он пишет новую пьесу, то приглашает меня с женой, делает читку, и я понимаю, чего он хочет от своих пьес. Мне интересно его содержание, но у меня есть свой взгляд на то, как потенциал этой пьесы должен раскрываться. И это точно отличается от того, как поставил бы Иван Вырыпаев.

Фото: omskdrama.ru

Действие спектакля, где всего три действующих лица – и все они главные – начинается как детектив. Но, набирая обороты, постановка становится все более абсурдисткой и глубокой одновременно. «Летние осы кусают нас даже в ноябре» – вероятно, остыл к библейской фразе про время собирать и разбрасывать камни. Парафраз мысли о том, что за все в жизни наступает расплата.

Фабула на первый взгляд проста: все трое – Сарра (Ольга Беликова), ее муж Роберт (Владислав Пузырников) и друг семьи Дональд (Михаил Окунев) выясняют, где же был брат Роберта Маркус. Причем этот последний никак не участвует в действии и не появляется на сцене. Он как призрак или причина для ссоры. Сарра утверждает, что в прошлый понедельник Маркус был у нее, лучший друг – что Маркус гостил у него. Впрочем, вскоре выяснение отношений на бытовом уровне – где был Маркус? с кем была Сарра? кто же врет? – отходит на второй план. Спойлер: мы этого так и не узнаем. Но вместе с тем раскрываются самые потаенные глубины героев. У каждого из троих свой монолог.

Фото: omskdrama.ru

Дональд рассказывает о стаде диких оленей, которые не могут перейти реку. Маркус – о кораблике, который уплыл от него в детстве. Сарра – делится соображениями, почему у женщины не должно быть свободы выбора. При этом грань между драмой и пародией тут практически размыта. Вероятно, для зрителей окажется отдельным удовольствием гадать, где герои говорят о самом важном, а где иронизируют и когда одно переходит в другое.

Судя по тому, что билеты на премьеру раскуплены на месяц вперед, омская публика готова насладиться почти полуторачасовым погружением в спектакль без сюжета, который может рассказать много нового и о ней самой.

ИСТОЧНИК KP.RU