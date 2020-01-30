2020-01-30T08:43:17+03:00
Общество

Омичи жалуются на грязный снег с дорог, который сваливают посреди их двора

Люди опасаются, что весной при таянии из него начнут испаряться реагенты
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Жильцы новостроек в Омске переживают из-за горы снега, которая растет под их окнами с каждым днем.

– Помогите, пожалуйста, озвучить проблему. На протяжении всей зимы свозят собранный с дорог снег с химией прямо посреди микрорайона «Серебряный берег» на Красном Пути, – пишет в соцсетях местный житель. – Разве это допустимо? А весной вся это будет таять, и пары химии будут распространяться по воздуху.

Впрочем, большинство комментаторов уверены, что это снег с междворовых проездов и никаких опасных реагентов там нет. Также люди предполагают, что весной эта кучи увезут на специальный полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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