Омичи жалуются на грязный снег с дорог, который сваливают посреди их двора

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:43:17+03:00

Люди опасаются, что весной при таянии из него начнут испаряться реагенты

Изменить размер текста: A A

Жильцы новостроек в Омске переживают из-за горы снега, которая растет под их окнами с каждым днем.

– Помогите, пожалуйста, озвучить проблему. На протяжении всей зимы свозят собранный с дорог снег с химией прямо посреди микрорайона «Серебряный берег» на Красном Пути, – пишет в соцсетях местный житель. – Разве это допустимо? А весной вся это будет таять, и пары химии будут распространяться по воздуху.

Впрочем, большинство комментаторов уверены, что это снег с междворовых проездов и никаких опасных реагентов там нет. Также люди предполагают, что весной эта кучи увезут на специальный полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU