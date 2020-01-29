Бывшего омского вице-мэра Денежкина признали банкротом

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:37:55+03:00

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Напомним, бывший вице-мэр Омска Денис Денежкин задолжал партнерам по бизнесу 67 млн рублей. Он обратился в суд с ходатайством признать его банкротом.

– Сегодня Арбитражный суд Омской области признал банкротом бывшего вице-мэра Омска, экс-директора депимущества горадминистрации Дениса Денежкина, – говорится в сообщении суда.

Также известно, что финансовым управляющим, который займется распродажей имущества экс-чиновника, назначен Евгения Борисов.

Только вот последнему придется непросто – продавать собственно нечего. По документам, у Денежкина нет ни недвижимости, ни машины. Кроме того, ранее его представитель рассказывал в суде, что сейчас его доверитель зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц. По всей вероятности, долг бывшего вице-мэра просто будет списан.

ИСТОЧНИК KP.RU