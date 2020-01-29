2020-01-29T13:22:23+03:00
Происшествия

Омич пришел забирать сына из садика, а заодно украл чужой телефон

Его смогли вычислить по камерам наблюдения
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Все произошло в Старом Кировске. Местная жительница пришла в садик забирать своего внука. Женщина положила свой смартфон в шкафчик для одежды, а когда вернулась гаджета там не было.

– Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, работников детского сада, родителей. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что кражу совершил один из родителей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Подозреваемому 34 года. Перед совершением хищения он пришел в сад за ребенком, и увидел оставленный в коридоре телефон. Он взял забытый телефон для личного пользования.

Если вину папаши докажут, своего ребенка он сможет увидеть только через два года – именно столько ему грозит за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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