ФСБ задержала омичей, хранивших наркотики в морозилке

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:39:11+03:00

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Продавцов наркотиков задержали сотрудники УФСБ по Омской области. Они вышли на след банды, которую организовали двое местных жителей 31 и 32 лет. Оба распространяли зелье через онлайн-магазин. Их задержали, а дома провели обыски. Там силовики нашли большую партию наркотиков, подготовленных к сбыту.

Они хранились в самых разных местах. Отраву нашли даже в морозильной камере холодильника. Кроме того, как сообщает пресс-служба УФСБ, у задержанных было изъято больше двух десятков банковских карт, через которые они обналичивали деньги, полученные за наркотики. Были в доме и электронные весы. На обоих завели уголовное дело. Омичам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU