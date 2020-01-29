2020-01-29T11:14:33+03:00
Общество

Омск вошел в топ-10 самых узнаваемых городов России

В прошлом году он был только на 79-м месте
Анна МИКУЛА
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Фото: omsk.dzvr.ruФото: omsk.dzvr.ru
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Омск оказался на шестом месте в списке самых узнаваемых городов страны. Правда, пока голосование «Город России – национальный выбор» только набирает обороты. Его итоги подведут только следующей зимой. 30 декабря. Но за наш город проголосовали уже 5,4 тысячи человек. Также в топ-10 узнаваемых городов Владимир, Смоленск, Севастополь, Нальчик и Курск, Барнаул, Оренбург, Хабаровск и столица Ингушетии Магаз.

– «Город России» – национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей, – поясняют организаторы. – Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием и достойный стать национальным символом.

Добавим, что подобное голосование в нашей стране проводится с 2012 года. В 2019-м победителем конкурса стали Чебоксары. при этом Омск тогда был всего на 79-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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