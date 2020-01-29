На омского бизнесмена завели уголовное дело за сокрытие 27 миллионов налога
Уголовное дело завели на директора ООО «Регионстроймонтаж», которое занималось инженерными изысканиями. Он пытался уйти от уплаты налогов. Для этого бизнесмен придумал хитрую схему: оформил подложный документооборот о приобретении товара, выполнении работ и оказании услуг с некоторыми фирмами. Фактически же они никаких товаров не поставляли и услуг не оказывали. В итоге предприниматель присвоил себе более 27 миллионов, которые должны были пойти в бюджет.
- В дальнейшем подозреваемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за период 2017-2018 гг, занизив налоговую базу по НДС, - рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области.
В офиса предпринимателя и дома прошли обыски. Силовики изъяли документы.
ИСТОЧНИК KP.RU