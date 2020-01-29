На омского бизнесмена завели уголовное дело за сокрытие 27 миллионов налога

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:44:33+03:00

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Уголовное дело завели на директора ООО «Регионстроймонтаж», которое занималось инженерными изысканиями. Он пытался уйти от уплаты налогов. Для этого бизнесмен придумал хитрую схему: оформил подложный документооборот о приобретении товара, выполнении работ и оказании услуг с некоторыми фирмами. Фактически же они никаких товаров не поставляли и услуг не оказывали. В итоге предприниматель присвоил себе более 27 миллионов, которые должны были пойти в бюджет.

- В дальнейшем подозреваемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за период 2017-2018 гг, занизив налоговую базу по НДС, - рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

В офиса предпринимателя и дома прошли обыски. Силовики изъяли документы.

ИСТОЧНИК KP.RU