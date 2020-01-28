2020-01-28T14:42:20+03:00
Общество

В минздраве намекнули, что умерший омич, которому не делали перевязку, сам затянул с лечением

А его состояние резко ухудшилось якобы после внимания к его истории со стороны СМИ
Станислав МУХИН
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У мужчины были страшные раны.У мужчины были страшные раны.Фото: ВКонтакте
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"Комсомолка" уже писала об истории омича, которому в Горбольнице №11 не делали перевязку. Уговаривать медиков оказать пожилому мужчине помощь пришлось сыну пациента. При этом у мужчины уже были страшные раны на ноге.

После появления ролика, где сын больного уговаривает медиков сделать перевязку, и публикаций в СМИ, историей заинтересовался следком. Там проверяют действия персонала. Проверка минздрава показала, что медики были обязаны оказать помощь. После этого их уволили.

Правда, мужчину такое внимание к его истории уже не спасло. Сначала он впал в кому, а потом умер. В минздраве считают, что факт не оказанной помощи на это не повлиял. А пациент сам затянул с лечением.

- Пациент поступил в городскую больницу №11 в порядке неотложной помощи с тяжёлой сердечной патологией, - заявили в ведомстве. - На ее фоне у пациента еще в прошлом году развилась хроническая болезнь, которая дала осложнения, связанные с воспалением капилляров. Несмотря на рекомендации врачей, пациент не обращался по данному поводу за специализированной медицинской помощью для дообследования и лечения.

С момента госпитализации в ГКБ №11 пациент получал необходимую консервативную терапию в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи.

В то же время в минздраве отмечают, что ухудшение состояния больного совпало с повышенным вниманием к его истории со стороны СМИ.

- 21 января 2020 года после большого внимания прессы, состояние его ухудшилось, усугубилась сердечная недостаточность и он был переведён в отделение реанимации, где ему проводилась необходимая интенсивная терапия в полном объеме, - говорится в официальном комментарии ведомства. - Проведена телемедицинская консультация с одним из ведущих медицинским центром России – тактика ведения пациента согласована. На непродолжительный период состояние пациента удалось стабилизировать, однако, несмотря на все усилия и проводимую терапию, сердечная недостаточность прогрессировала и пациент, к сожалению, скончался. Несмотря на прискорбный случай, произошедший 18-го января, на течение заболевания однократное не выполнение медицинским персоналом перевязки не повлияло.

Омич упрашивает врачей больницы сделать отцу перевязку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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