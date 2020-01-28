Омичей возмутила урна с мусором, подвязанная Георгиевской лентой

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:22:35+03:00

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Буквально взорвало социальные сети фото из Омска. Один из очевидцев снял необычную урну около кинотеатра "Космос". Все дело в том, что мусорный мешок был привязан к ней Георгиевской лентой - она считается одним из главных символов Великой Отечественной Войны. И это в канун 75-летней годовщины со дня Победы.

Омичей такая картина, естественно, возмутила. Многие негодуют.

- Просто нелюди! - написали они.

И это самый мягкий комментарий, который оставляют сибиряки под фотографией. После шумихи на место экстренно пришлось выезжать чиновникам мэрии.

- Специалисты отдела экономики и потребительского отдела выехали на место. Георгиевская лента убрана. Хозяин предупрежден о недопустимости подобных случаев, - прокомментировали ситуацию в мэрии Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU