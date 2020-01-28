Сельчане приехали в Омск, устроили дебош и разбили чужую машину
Двое 21-летних парней приехали в Омск из Любинского района. Молодые люди напились и устроили дебош в одном из дворов на улице Андрианова. Они попытались угнать припаркованные там «Жигули». Когда машину не удалось завести, они зачем-то попытались вытолкнуть ее на дорогу, ударив своим авто. После того, как и этот странный способ не помог, один из них вышел наружу и перебил стекла в «шестерке». Возмущенные шумом жильцы многоэтажки, напротив которой все происходило, вызвали правоохранителей.
– Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии обнаружили молодых людей, один из которых сидел за рулем ВАЗ-21099, а другой стоял рядом с соседним ВАЗом шестой модели, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователем в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Полицейские сообщили владельцу машины о случившемся, он оценил причиненный материальный ущерб в 30 000 рублей.
Угон посредством столкновения в САО г. Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU