2020-01-28T09:53:53+03:00
Происшествия

Сельчане приехали в Омск, устроили дебош и разбили чужую машину

Авто они раскурочили из-за того, что не смогли его угнать [видео]
Анна МИКУЛА
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Полицейских вызвали жильцы дома.Полицейских вызвали жильцы дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое 21-летних парней приехали в Омск из Любинского района. Молодые люди напились и устроили дебош в одном из дворов на улице Андрианова. Они попытались угнать припаркованные там «Жигули». Когда машину не удалось завести, они зачем-то попытались вытолкнуть ее на дорогу, ударив своим авто. После того, как и этот странный способ не помог, один из них вышел наружу и перебил стекла в «шестерке». Возмущенные шумом жильцы многоэтажки, напротив которой все происходило, вызвали правоохранителей.

– Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии обнаружили молодых людей, один из которых сидел за рулем ВАЗ-21099, а другой стоял рядом с соседним ВАЗом шестой модели, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователем в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Полицейские сообщили владельцу машины о случившемся, он оценил причиненный материальный ущерб в 30 000 рублей.

Угон посредством столкновения в САО г. Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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