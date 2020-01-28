Глава лесхоза в Омской области может стать фигурантом уголовного дела
32 сотрудникам Тарского лесхоза с июля по октябрь платили только часть зарплаты. В общей сложности им задолжали 1,33 млн рублей. При этом глава предприятия вместо того, чтобы рассчитаться с ними тратил средства на другие цели.
– При этом подозреваемый, имея финансовую возможность, расходовал денежные средства на оплату ГСМ, обслуживание техники и коммунальные нужды, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В счет возмещения причиненного ущерба на счета предприятия наложен арест, имеются судебные решения по искам в интересах потерпевших о взыскании задолженности по заработной плате. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU