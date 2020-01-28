Организаторам банды черных лесорубов, орудовавшей на севере Омской области, посадили

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:04:01+03:00

Остальных соучастников этой банды черных лесорубов будут судить в ближайшее время. Фото: Иван ПРОХОРОВ

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В Омской области вынесли приговор двоим организаторам массовых вырубок леса на севере региона – 36-летнему Олегу Вяхк и 23-летнему Сергею Валову. Они сотрудничали со следствием, поэтому их дела были выделены в отдельное производство и им первым вынесли приговор.

Они признаны виновными в совершении 17 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупной размере организованной преступной группой). В суде установлено, что они причастны к уничтожению деревьев в Тарском и Васисском лесничествах. Удалось доказать, что преступники причинила государству ущерб в общей сложности на 11 млн рублей.

– Приговорами суда Вяхк назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Валову – в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Они взяты под стражу, – сообщает пресс-служба регионального СУ СК. – Также суд удовлетворил гражданский иск Главного управления лесного хозяйства Омской области на сумму причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу. Остальных соучастников этой банды черных лесорубов будут судить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU