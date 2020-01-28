2020-01-28T08:35:54+03:00
Происшествия

На видео сняли, как у омича украли телефон на теплой остановке

Воришку уже поймали [видео]
Станислав МУХИН
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У 41-летнего омича украли мобильный телефон на теплой остановке около железнодорожного вокзала. Туда он зашел погреться - мужчина ждал прибытия поезда сестры. Мобильник поставил заряжаться в розетку, но задремал. Этим и воспользовался 51-летний бездомный. Он тихонько подошел и забрал телефон. Ущерб потерпевший оценил в 8 500 рублей.

Не учел воришка одного: все происходившее снимала камера, установленная в теплом павильоне. Совсем скоро его задержали. Бездомный уже успел сдать гаджет в ломбард за 200 рублей.

- Сотрудники уголовного розыска просмотрели запись камеры видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 51-летний ранее судимый омич без определенного места жительства. Вскоре его задержали работники охранного предприятия на остановке общественного транспорта «Цирк», - уточнили подробности в пресс-службе омской полиции.

Кража телефона на теплой остановке (мастер конспирации).

ИСТОЧНИК KP.RU

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