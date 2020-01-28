В омском воздухе снова обнаружили выбросы этилбензола

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:13:53+03:00

Предельно допустимая норма этого ядовитого газа оказалась превышена в 8,5 раз

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На прошлой неделе в Омске снова произошли выбросы ядовитых веществ. На этот раз горожане дышали этилбензолом.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 24 января содержание этого вещества в атмосфере превысило допустимый максимум в 5,5 раз.

В субботу оно уже распространилось и в Советском округе, а ПДН вредного газа оказалась превышена в 8,5 раза.

Уровень загрязнения воздуха в Омске в эти дни оценивался как высокий.

ИСТОЧНИК KP.RU