2020-01-27T11:29:26+03:00
Общество

Омичей предупредили о стае волков, которая идет из Казахстана

Животных, которые бежали по полю сняли очевидцы
Анна МИКУЛА
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Водители, ехавшие по дороге из Казахстана в Омск, заметили необычных спутников. Невдалеке от одной из машин люди заметили стаю из пяти волков, которые преспокойно прыгали через сугробы по заснеженному полю вслед за вожаком. Дикие звери остановились на окрик человека, посмотрели на него, а потом снова двинулись по своим делам.

Видео с хищниками выложили в социальные сети. Омичей предупредили не отпускать детей гулять одних.

Отметим, сейчас в Казахстане наблюдается небывалое нашествие волков, некоторые особи даже забредают в города. Таких незваных гостей отстреливают.

Впрочем, большинство комментаторов встали на защиту животных, которые обитают вдали от человеческого жилья и никак не мешают к людям. Они усомнились, что дети пойдут гулять зимой по лесу и предложили просто не лезть к диким животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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