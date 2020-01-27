2020-01-27T09:46:03+03:00
Общество

В Сети появился документ о доплате 224 тысяч к пенсии экс-губернатора Полежаева

В омском правительстве пока не комментируют его
Станислав МУХИН
Поделиться:
Подписан документ министром Куприяновым.Подписан документ министром Куприяновым.
Изменить размер текста:

Любопытный документ появился в социальных сетях и крупных телеграмм-каналах. В нем сообщается о назначении с 1 января 2020 экс-губернатору Леониду Полежаеву доплаты к ежемесячной пенсии в размере 224 тысяч из бюджета. В документе указано, что так называемый "золотой парашют" экс-губернатор получает в связи с выслугой лет. А юридическое основание - собственный указ Леонида Полежаева, подписанный в 2011 году, когда он уже явно знал, что уходит с губернаторского поста. Указ о доплате, судя по фото, подписан министром труда и соцразвития Омской области Владимиром Куприяновым. Пока непонятно, реальный это документ или фейковый.

Чтобы разобраться в этом, "Комсомолка" обратилась в минтруда. Получить оперативный комментарий в ведомстве не удалось. Пресс-секретарь сообщила, что ситуацию правительство сможет прокомментировать лишь после обеда.

Министр Куприянов на наши звонки не отвечал, в СМС он попросил написать ему сообщение. После того, как "Комсомолка" обозначила суть вопроса, чиновник перестал отвечать. Дозвониться до него по-прежнему не удается. В любом случае мы готовы выслушать позицию и разъяснения омского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичей предупредили о стае волков, которая идет из Казахстана
«Так работать нельзя!»: Скандал с тренером школы «Авангарда», который бил детей, прокомментировал Крылов
«Ростелеком» в Омской области построил более трех с половиной тысяч километров оптики по программе УЦН
За несвоевременное исполнение предписания - штраф
«Газпром межрегионгаз Омск» приостановил подачу газа трем тысячам абонентам-должникам в 2019 году
Долг омичей за тепло и горячую воду вырос на 21 млн рублей
В Сети появился документ о доплате 224 тысяч к пенсии экс-губернатора Полежаева
В Омской области 10 человек отравились техническим спиртом, 5 из них скончались
Из-за метели закрыли дорогу из Омска в Казахстан
В Омске мать из религиозных убеждений не дала врачам лечить 14-летнюю дочку весом в 25 кг
На Ленинградском мосту в Омске маршрутка влетела в столб
В аварии с 4 машинами в Омске пострадали трое
Омичам обещают переменчивую погоду со снегом
Омский минздрав: Больных короновирусом у нас не выявлено
«Он хороший - с ним мы стали сильным клубом»: За тренера школы «Авангард», бившего детей, вступились воспитанники и их родители
«Папа так делать не должен»: В Омской области отец сидит в СИЗО за совращение дочек
Под Омском водитель влетел под фуру и погиб