В Сети появился документ о доплате 224 тысяч к пенсии экс-губернатора Полежаева

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:46:03+03:00

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Любопытный документ появился в социальных сетях и крупных телеграмм-каналах. В нем сообщается о назначении с 1 января 2020 экс-губернатору Леониду Полежаеву доплаты к ежемесячной пенсии в размере 224 тысяч из бюджета. В документе указано, что так называемый "золотой парашют" экс-губернатор получает в связи с выслугой лет. А юридическое основание - собственный указ Леонида Полежаева, подписанный в 2011 году, когда он уже явно знал, что уходит с губернаторского поста. Указ о доплате, судя по фото, подписан министром труда и соцразвития Омской области Владимиром Куприяновым. Пока непонятно, реальный это документ или фейковый.

Чтобы разобраться в этом, "Комсомолка" обратилась в минтруда. Получить оперативный комментарий в ведомстве не удалось. Пресс-секретарь сообщила, что ситуацию правительство сможет прокомментировать лишь после обеда.

Министр Куприянов на наши звонки не отвечал, в СМС он попросил написать ему сообщение. После того, как "Комсомолка" обозначила суть вопроса, чиновник перестал отвечать. Дозвониться до него по-прежнему не удается. В любом случае мы готовы выслушать позицию и разъяснения омского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU