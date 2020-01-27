27 Янв. 2020 2020-01-27T09:15:31+03:00

В Омской области 10 человек отравились техническим спиртом, 5 из них скончались. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Трагедия случилась в январе в селе Покровка Омского района. 37-летний местный житель купил жидкость с техническим спиртом, разбавил водой и разлил по бутылкам 0,5 литра. Потом продал из односельчанам по 100 рублей.

В результате происшествия пятеро выпивших паленый алкоголь скончались, еще пятеро с отравлением попали в больницу.

– Следственными органами СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного деяния. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU