В Омской области 10 человек отравились техническим спиртом, 5 из них скончались
Трагедия случилась в январе в селе Покровка Омского района. 37-летний местный житель купил жидкость с техническим спиртом, разбавил водой и разлил по бутылкам 0,5 литра. Потом продал из односельчанам по 100 рублей.
В результате происшествия пятеро выпивших паленый алкоголь скончались, еще пятеро с отравлением попали в больницу.
– Следственными органами СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного деяния. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU