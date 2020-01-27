2020-01-27T08:45:48+03:00
Общество

Из-за метели закрыли дорогу из Омска в Казахстан

Нельзя будет проехать до Павлодара
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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Сразу два ведомства – МЧС и Госавтоинспекция – предупредили омичей о перекрытии проезда в сторону Казахстана из-за непогоды. Напомним, накануне регион накрыла метель. На дорогах гололед и плохая видимость. Все это сопровождается порывами сильного ветра, которыами буквально сносит машины с трассы.

По информации филиала национальной компании «КазАвтоЖол» в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги «Омск-Майкапчагай» (191-390 км) от города Павлодар до границы Российской Федерации для всех видов транспорта.

Напомним, со вчерашнего дня, 26 января, закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Ленинский–Иртышск–Русская Поляна от поселка Ленинский до границы Российской Федерации.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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