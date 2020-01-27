В Омске мать из религиозных убеждений не дала врачам лечить 14-летнюю дочку весом в 25 кг

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:28:30+03:00

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Эта история произошла в Советском округе. В прокуратуру поступило заявление из скорой. Медики сообщили, что 14-летняя местная жительница нуждается в срочной помощи – у нее диагностирована белковая недостаточность, девочка весит всего 25 килограммов. Несмотря на то, что ребенок находилась в критическом состоянии, мать запретила ее лечить, сославшись на религиозные мотивы. Женщина заявила, что не доверяет врачам. Спасать ребенка пришлось через суд.

– В связи с этим прокурор Советского округа г. Омска обратился в суд с требованием признать незаконным отказ матери от дачи согласия на медицинское вмешательство, а также разрешить учреждению здравоохранения провести необходимое обследование и лечение, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Решением Советского районного суда г. Омска, которое было обращено к немедленному исполнению, требования прокурора были удовлетворены, в связи с чем несовершеннолетняя была госпитализирована в медицинское учреждение в целях прохождения лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU