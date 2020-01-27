2020-01-27T05:31:58+03:00
Происшествия

На Ленинградском мосту в Омске маршрутка влетела в столб

Вероятно, авария случилась из-за снегопада
Анна МИКУЛА
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Фото: «Инцидент Омск»Фото: «Инцидент Омск»Фото: vk.com
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 27 декабря, вечером.

– У Ленинградского моста маршрутку занесло в столб пострадали пассажиры, – сообщает автор поста, выложивший фото в паблике «Инцидент Омск».

На снимке видно, что от удара маршрутка № 344, которая едет из Старого Кировска в Нефтяники, получила серьезные повреждения. У микроавтобуса почти оторвало капот, передняя часть сильно покорежена. О состоянии находившихся внутри людей пока точной информации нет.

По всей вероятности, авария случилась из-за непогоды. Из-за оттепели накануне и заморозков на дорогах начался гололед. Кроме того, снега выпало столько, что дорожные службы просто не успевали его убирать. В довершение – сильный ветер, который буквально сдувал машины в проезжей части.

Впрочем, окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены после проверки, которую проводят полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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