На Ленинградском мосту в Омске маршрутка влетела в столб
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 27 декабря, вечером.
– У Ленинградского моста маршрутку занесло в столб пострадали пассажиры, – сообщает автор поста, выложивший фото в паблике «Инцидент Омск».
На снимке видно, что от удара маршрутка № 344, которая едет из Старого Кировска в Нефтяники, получила серьезные повреждения. У микроавтобуса почти оторвало капот, передняя часть сильно покорежена. О состоянии находившихся внутри людей пока точной информации нет.
По всей вероятности, авария случилась из-за непогоды. Из-за оттепели накануне и заморозков на дорогах начался гололед. Кроме того, снега выпало столько, что дорожные службы просто не успевали его убирать. В довершение – сильный ветер, который буквально сдувал машины в проезжей части.
Впрочем, окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены после проверки, которую проводят полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU