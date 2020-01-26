В аварии с 4 машинами в Омске пострадали трое

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовая авария произошла в городке Нефтяников в выходные. Столкнулись сразу четыре машины. Все случилось на проспекте Мира. Аварию спровоцировал 55-летний водитель «Тойота Ленд Крузер». Он не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «Тойота Аристо». От удара иномарку выбросило на встречную полосу. Там она стукнула «Хонда Цивик». После этого «Хонда» врезалась в «ВАЗ-2115».

Без пострадавших не обошлось - за помощью врачей обратилась пассажирка «Тойоты» и два ребенка, сидевших в машине. Им 8 лет и 2 года. Водитель внедорожника, как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, был трезв. Сейчас инспекторы проводят проверку, почему он въехал в иномарку. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU