В аварии с 4 машинами в Омске пострадали трое
Массовая авария произошла в городке Нефтяников в выходные. Столкнулись сразу четыре машины. Все случилось на проспекте Мира. Аварию спровоцировал 55-летний водитель «Тойота Ленд Крузер». Он не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «Тойота Аристо». От удара иномарку выбросило на встречную полосу. Там она стукнула «Хонда Цивик». После этого «Хонда» врезалась в «ВАЗ-2115».
Без пострадавших не обошлось - за помощью врачей обратилась пассажирка «Тойоты» и два ребенка, сидевших в машине. Им 8 лет и 2 года. Водитель внедорожника, как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, был трезв. Сейчас инспекторы проводят проверку, почему он въехал в иномарку. К счастью, обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU