Омичам обещают переменчивую погоду со снегом

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:12:54+03:00

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Никак не устаканится погода в Омской области. Весь январь она удивляет сибиряков своей переменчивостью. В начале следующей рабочей недели эта тенденция сохранится. Как рассказали в Обь-Иртышском управлении гидрометеоцентра, в ближайшие дни снежная погода сохранится.

После морозных выходных в понедельник 27 января ожидается теплая погода. Днем будет всего ...-2 градуса. Во вторник столбик термометра снова опустится ближе к отметки в ...-10. А с середины недели омичей ждет существенное похолодание. Мороз ударит до ...-17... -20 градусов. При этом вероятность снега все же сохранится. Потепление придет только в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU