Омский минздрав: Больных короновирусом у нас не выявлено

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:53:08+03:00

Тем временем, количество погибших от этой инфекции в Китае только растет

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Весь мир обсуждает смертельно опасную короновирусную инфекцию, которая пришла из Китая. Там от нее уже погибли почти 30 человек. Больше всего людей пугает, что от нее пока нет вакцины.

Во всех аэропортах страны сейчас приняты повышенные меры безопасности. Всех прилетающих пассажиров в омском аэропорту проверяют на предмет повышенной температуры. Особое внимание к прибывшим из Таиланда и Вьетнама. В минздраве уже прокомментировали ситуацию с короновирусом в Омской области:

- Проведены совещания с организациями и ведомствами, которые будут задействованы при регистрации на территории Омской области случаев короновирусной инфекции. В медучереждения Омской области направлены все необходимые инструкции. На данный момент в регионе больных короновирусной инфекцией не зарегистрировано, - успокоили омичей в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU