2020-01-26T09:36:37+03:00
Общество

«Папа так делать не должен»: В Омской области отец сидит в СИЗО за совращение дочек

Тревогу забили педагоги
Станислав МУХИН
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В селе Нижняя Омка обсуждают семью многодетного отца. Сейчас он находится в СИЗО. А его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении своих дочек. Об этом педагогам рассказали сами девочки. В школе обратились в полицию. Отца девочек, которых он воспитывает один, задержали на работе. Он трудится продавцом в супермаркете. Местные в шоке.

Заподозрили неладное учителя. Они заметили, что девочки стали резко хуже учиться и перестали делать домашние задания. Социальный педагог вызвала учениц на откровенный разговор. Ему они заявили, что папа такого делать не должен.

- Определенной информации у нас не было. Это были слова ребенка, — рассказали НГС в опеке. — Я могу вам сказать, что отец ничего с ними не сделал. Девочки в порядке. Они съездили в город Омск, прошла экспертиза. Он ничего не успел сделать. Были какие-то видимо первоначальные попытки чего-то. Но ничего страшного не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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