2020-01-25T13:28:00+03:00
Общество

В Омске из-за смертельного короновируса решили подождать с открытием рейса в Китай

В аэропорту приняты повышенные меры предосторожности
Станислав МУХИН
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Страсти вокруг неизвестного короновируса не утихают. От него в Китае уже погибли 26 человек. Самое страшное, что пока медики не понимают, чем он вызван и как лечить. На этом фоне в омском аэропорту усилены меры контроля. Всем прилетающим из Таиланда и Вьетнама измеряют температуру специальным прибором.

А вот с запуском прямого авиарейса в Китай в Омске, судя по всему, решили повременить. Планировалось, что с середины февраля откроют перелеты в Поднебесную. Но до конца месяца открывать рейсы пока не будут.

- В период 1 по 21 января досмотрено на наличие признаков инфекционных болезней 4358 человек. Выявлен с признаками острой респираторной вирусной инфекции 1 человек. Случай не связан с пребыванием в Китае, – уточнили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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